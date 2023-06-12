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Підрив Каховської ГЕС: влада повідомила, скільки людей загинуло і зникло безвісти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: влада повідомила, скільки людей загинуло і зникло безвісти
Надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі
фото: Reuters/Vladyslav Musiienko

42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей

Унаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській і Миколаївській областях загинули 10 осіб,  ще 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

«Можу повідомити ті цифри, які ми достовірно знаємо: вісім наших громадян загинули на території Херсонської області, двоє - на території Миколаївської області. 42 людини вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей», – повідомив Клименко.

Водночас він зазначив, що надходить інформація про загиблих на окупованій території на лівому березі.

«Ви знаєте, що вчора під час спроби перебратися на правий берег наших громадян обстріляли, і троє людей загинуло, кількох поранено. Ми відстежуємо цю інформацію. Щойно отримаємо підтверджену інформацію про загиблих або поранених, які залишалися на островах або на лівому березі, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо», – наголосив міністр.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

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Теги: міністр Миколаїв влада Ігор Клименко

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