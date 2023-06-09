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За добу відбулося 27 бойових зіткнень: Генштаб доповів про ситуацію на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
За добу відбулося 27 бойових зіткнень: Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління росіян
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою

Триває 471-шадоба широкомасштабної війни Росії проти України. За уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі до 04.20 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу Shahed та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА Shahed, «Ланцет» та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10» і Supercam). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, протягом доби, ворог завдав вісім ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Крім того, завдав 58  авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині, серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка,  Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області та місто Херсон.

В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції.

Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Генічеську.

Теги: Білорусь окупанти Генштаб обстріл Торецьк Авдіївка Херсон місто озброєння населення ворог Лиман Вугледар

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