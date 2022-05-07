В окупації помер мер Токмака

Котелевський після окупації населеного пункту склав повноваження, але перебував у місті

Міський голова тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ігор Котелевский помер 7 травня. Обставини його смерті зараз з’ясовують, пише місцеве видання «Перший Запорізький».

Інформацію журналістам підтвердив голова Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський.

Відомо, що 15 квітня Котелевський після окупації населеного пункту склав повноваження, але перебував у місті. Співпрацювати з російськими солдатами посадовець відмовився, але продовжував допомагати токмачанам.

Нагадаємо, із 2 травня у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські військові розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України.

Також Збройні сили України вдарили по окупантах у Токмаку Запорізької області, коли вороги розвантажували 10 вагонів із боєприпасами. Скоригували вогонь невідомі патріоти.

Приєднатися до руху опору і допомогти знищувати ворога може кожен. Зокрема, це можна зробити через проєкт «Шукаємо ворога».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому місті Запорізької області рашисти задумали провести «референдум».

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