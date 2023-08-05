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В окупантів переполох: до берегів Криму наближається морський дрон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупантів переполох: до берегів Криму наближається морський дрон
Україна почала виготовляти і застосовувати морські дрони
фото: CNN

Окупаційна влада запевнила мешканців Криму, що все під контролем

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у севастопольській морській зоні у відкритому морі флот виявив надводний безпілотник, який зараз продовжує рух.

Наразі окупантами вживаються заходи щодо знищення морського дрона.

«У зв'язку з цим спецслужбами ухвалено рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад», - повідомив Развожаєв.

Він закликав мешканців Севастополя та туристів не панікувати і запевнив, що евакуюватися з пляжів не треба, «ситуація повністю під контролем флоту».

В окупантів переполох: до берегів Криму наближається морський дрон фото 1

Нагадаємо, ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. 

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У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.

Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації. Він зазначив, що такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

Раніше представники Міноборони України підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і на порт Севастополя в жовтні минулого року.

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Теги: Крим окупанти безпілотник

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