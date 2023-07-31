CNN показало українські морські дрони, які атакували Крим (відео)

Морські безпілотники вітчизняного виробництва були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках на Кримський півострів

Журналісти CNN отримали доступ до секретної бази, де українці випробовують новітні морські дрони власного виробництва. Про це йдеться в репортажі CNN.

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Як зазначається, база розташована на березі озера. Журналісти розповіли, що морський дрон має сірий гладкий корпус, завдовжки трохи більше п’яти метрів. Його вузька форма нагадує широке каное.

«Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не демонструвалися журналістам, дедалі частіше дозволяють українцям атакувати росіян у Чорному морі та на Кримському півострові, а також вести спостереження», – йдеться в репортажі.

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Пілот морського безпілотника показав журналістам багатоекранний пульт керування дроном, укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, які мають кришки над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наклейками на кшталт «вибух».

Розробник безпілотника розповів, що робота над виготовленням морських дронів почалася лише після початку війни.

«Це було дуже важливо, тому що у нас було не дуже багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розвивати щось своє, тому що у нас не було тих можливостей», – пояснив він.

Останні версії безпілотників важать до 1000 кг, з вибуховим навантаженням до 300 кг, дальністю польоту до 800 км і максимальною швидкістю до 80 км/год.

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Представники Міноборони України підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і на порт Севастополя в жовтні минулого року.

«Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені й протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут (в Україні)», – розповів розробник.

За його словами, росіянам важко виявити такий маленький безпілотник і влучити в нього, а швидкість цих дронів нині перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні.

Розробник також припустив, що може пройти від п’яти до десяти років або навіть більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому озброєнню.