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CNN показало українські морські дрони, які атакували Крим (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
CNN показало українські морські дрони, які атакували Крим (відео)
Український морський безпілотник
Фото: CNN

Морські безпілотники вітчизняного виробництва були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках на Кримський півострів

Журналісти CNN отримали доступ до секретної бази, де українці випробовують новітні морські дрони власного виробництва. Про це йдеться в репортажі CNN.

Як зазначається, база розташована на березі озера. Журналісти розповіли, що морський дрон має сірий гладкий корпус, завдовжки трохи більше п’яти метрів. Його вузька форма нагадує широке каное.

«Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не демонструвалися журналістам, дедалі частіше дозволяють українцям атакувати росіян у Чорному морі та на Кримському півострові, а також вести спостереження», – йдеться в репортажі.

Пілот морського безпілотника показав журналістам багатоекранний пульт керування дроном, укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, які мають кришки над перемикачами, щоб їх не можна було випадково натиснути, з наклейками на кшталт «вибух».

Розробник безпілотника розповів, що робота над виготовленням морських дронів почалася лише після початку війни. 

«Це було дуже важливо, тому що у нас було не дуже багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розвивати щось своє, тому що у нас не було тих можливостей», – пояснив він.

Останні версії безпілотників важать до 1000 кг, з вибуховим навантаженням до 300 кг, дальністю польоту до 800 км і максимальною швидкістю до 80 км/год.

Представники Міноборони України підтвердили CNN, що морські безпілотники були задіяні щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і на порт Севастополя в жовтні минулого року.

«Ці дрони – повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені й протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут (в Україні)», – розповів розробник.

За його словами, росіянам важко виявити такий маленький безпілотник і влучити в нього, а швидкість цих дронів нині перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні.

Розробник також припустив, що може пройти від п’яти до десяти років або навіть більше, перш ніж росіяни зможуть ефективно протистояти цьому озброєнню.

Теги: Крим Чорне море безпілотник

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