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Удар по танкеру: у РФ підтвердили, що судно продірявлене

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по танкеру: у РФ підтвердили, що судно продірявлене
Танкер Sig був атакований морським дроном у ніч на 5 серпня
фото з відкритих джерел

У РФ стверджують, що танкер Sig залишається на плаву

Росморрічфлот повідомив у своєму телеграм-каналі, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону».

Кому належав цей дрон – у повідомленні не уточнюється.

У повідомленні Росморрічфлоту також йдеться, що перед атакою судно знаходилося на південному підході до Керченської протоки. Наразі воно залишається на плаву, стверджує агентство.

Нагадаємо, ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи

Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. 

Пошкоджено машинне відділення судна і воно не в змозі самостійно пересуватися

У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників.

Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.

Читайте також: Удар по російському танкеру біля Криму: що наразі відомо (фото)
Теги: вибух росія корабель безпілотник

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