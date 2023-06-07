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Військові врятували матір із дітьми в затоплених Олешках (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові врятували матір із дітьми в затоплених Олешках (відео)
Жінка понад добу перебувала на даху будинку без можливості евакуюватися
фото скріншот відео

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС сталася критична ситуація

Українським військовим вдалося врятувати матір із дітьми в затоплених Олешках на Херсонщині. Відео порятунку з’явилося у мережі.

Як повідомлялося, будинок жінки розташований неподалік тимчасово окупованих Олешок, що у Херсонській області. Потерпіла разом з дітьми майже добу перебували без питної води та без можливості евакуюватися із затопленого будинку.

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС сталася критична ситуація. Місто практично пішло під воду, а люди марно чекають на допомогу. 

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Теги: діти Херсонщина вода відео місто будинок катастрофа окупанти

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