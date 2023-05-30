Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
Ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон в районі населеного пункту Зелене Харківської області
фото ілюстративне

Окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах

У Харківській області російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася прорватися через державний кордон України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ.

«Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області», – повідомили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Противник також завдав авіаційного удару в районі села Уди.

Крім того, загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли двох населених пунктів Чернігівської області та трьох Сумської області.

Нагадаємо, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Теги: Харківщина окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найчастіше диверсії траплялися на залізницях, об'єктах Міноборони Росії та енергетичних об'єктах
Атаки на залізниці та підпали військкоматів: у Росії різко зросла кількість диверсій
15 травня, 13:54
ФСБ нібито затримала двох громадян України
Росія вигадала українських диверсантів, які хотіли підірвати АЕС
25 травня, 09:56
Фотографія «Ниви», яка була атакована дроном-камікадзе у Брянській області
У Брянській області неспокійно – росіяни заявили про прорив диверсантів та атаку дронів-камікадзе
27 травня, 15:19

Події в Україні

Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: втрати окупантів
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: втрати окупантів
Росія заявила, що знищила Patriot. Повітряні сили відреагували
Росія заявила, що знищила Patriot. Повітряні сили відреагували
Резніков назвав можливі напрямки контрнаступу
Резніков назвав можливі напрямки контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
22K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
13K
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт
11K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
11K
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту