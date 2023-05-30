Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України

Окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах

У Харківській області російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася прорватися через державний кордон України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ.

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«Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області», – повідомили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Противник також завдав авіаційного удару в районі села Уди.

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Крім того, загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли двох населених пунктів Чернігівської області та трьох Сумської області.

Нагадаємо, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.