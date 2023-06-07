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В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС – мер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС – мер
Росіяни не випускають людей з підтоплених населених пунктів
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про трьох загиблих

В Олешках Херсонської області є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація. Скільки людей, я ще не знаю» – зазначив він.

Мер нагадав, що коли був підірваний Антонівський міст через Дніпро, окупанти відібрали у місцевих жителів усі плавзасоби. «У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів», – зазначив Рищук.

Також мер зазначив, що є інформація, що росіяни не випускають людей з підтоплених населених пунктів. «Вони знущаються над людьми. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні – там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати», – зазначив мер.

За інформацією Рищука, у місті вже проблеми не лише з електроенергією, а й з питною водою, котру більшість людей брали з облаштованих у них вдома свердловин.

У коментарі «Суспільному» Рищук повідомив про трьох загиблих. міський голова Євген.

«Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безногі людина залізе на дах?», - повідомив Рищук.

Нагадаємо, українським військовим вдалося врятувати матір із дітьми в затоплених Олешках на Херсонщині.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Теги: вода смерть Каховська ГЕС росіяни Антонівський міст місто Дніпро катастрофа окупанти

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