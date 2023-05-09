Зеленський пояснив, чому Росія посилила ракетні обстріли України

Володимир Зеленський: «На мою думку, зараз РФ, її військово-політичному керівництву треба як кажуть щось «продавати» своєму суспільству»

Російські окупанти посилили ракетні удари по території Україні через невдачі на фронті, зокрема в Бахмуті. Тож Кремль намагається представити своєму народові хоч якісь «перемоги». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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«Після довготривалої, скажімо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, тому що ми пам'ятаємо, що було восени і взимку, ударів було не менше. А були дні, коли було й більше. Потім була відповідна «пауза» з точки зору кількості, але щоденні удари не закінчувалися», – зазначив Зеленський.

Тепер, за його словами відстежується збільшення по кількості випущених ракет. «На мою думку, зараз РФ, її військово-політичному керівництву треба як кажуть щось «продавати" своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії, або кількості смертей. Вони завжди радіють цьому як факту. Бахмут «продати» не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така «важлива операція» 9 травня встигнути це зробити. І хоч, на жаль, вже не існує там як такого цілого міста, все зруйноване абсолютно. Тим не менш Росія так «любить Донбас», що ніколи там не була», – підкреслив Зеленський.

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Президент пояснив, що росіяни на тлі цього можуть інформаційно продавати ту чи іншу «перемогу». «Зокрема, захоплення, або руйнацію того чи іншого міста. Тобто їм не вдалося перед 9-м числом (захопити Бахмут - ред.), от треба їм показати, що вони знову щось зруйнували», – додав Зеленський.

«З огляду на російську агресію проти України, що спричиняє необхідність продовження економічної підтримки України, а також з урахуванням того, що у червні 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата, Єврокомісія запропонувала Регуляторні правила (на розгляд) Європейського парламенту та Ради ЄС, що поновлюють заходи торговельної лібералізації, які мають застосовуватися на період одного року з дати припинення дії таких поточних заходів, тобто, з 6 червня 2023 року», – йдеться у документі.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.