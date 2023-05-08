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Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу

Унаслідок нічної атаки дронів у ніч проти 8 травня, в одному з районів Київської області сталося займання трави. Загалом до поліції надійшло 40 повідомлень про проліт БПЛА.  Про це повідомив начальника поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київської області та ДСНС відреагували миттєво», – розповів він.

Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки фото 1

Нєбитов вкотре закликав під час ворожих атак перебувати в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото та відео наслідків нічної атаки росіян по Києву. В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів, квартири повністю розтрощенні.

У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів. 

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Теги: росія безпілотник війна Київ відео будинок Telegram

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