Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки

Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу

Унаслідок нічної атаки дронів у ніч проти 8 травня, в одному з районів Київської області сталося займання трави. Загалом до поліції надійшло 40 повідомлень про проліт БПЛА. Про це повідомив начальника поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київської області та ДСНС відреагували миттєво», – розповів він.

Нєбитов вкотре закликав під час ворожих атак перебувати в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у мережі з’явилися фото та відео наслідків нічної атаки росіян по Києву. В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів, квартири повністю розтрощенні.

У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів.