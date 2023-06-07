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МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення
Вірусний гепатит з'являється найпершим під час підтоплень
фото: armyinform.com.ua

Ігор Кузін: «Підтоплення є суттєвим фактором ризику розвитку спалахів інфекцій, які пов'язані з питною водою»  

Підтоплення на півдні країни внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС несе ризики спалахів вірусного гепатиту, кишкових інфекцій та ботулізму. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише «Укрінформ».

«Стосовно прогнозів. Підтоплення є суттєвим фактором ризику розвитку спалахів інфекцій, які пов'язані з питною водою. Насамперед, це таке захворювання, як вірусний гепатит, і, на жаль, воно з'являється найперше під час таких випадків. Друге, це поширення гострих кишкових інфекцій, які пов'язані з тим, яким чином застосовуються чи використовуються продукти харчування, чи є можливість ці продукти вимити або адекватно їх приготувати. І гострі кишкові інфекції також пов'язані з можливістю доступу до безпечної та якісної питної води. Тому ми не виключаємо, що ситуація по гострих кишкових інфекціях також може бути погіршена», – сказав Кузін.

Третє захворювання, за словами головного держсанлікаря, це ботулізм, яке може бути пов'язане з використанням риби, яка загинула внаслідок масового мору через руйнування дамби Каховської ГЕС.

«Ми бачимо внаслідок підтоплення також масовий мор риби, тому для нас це певна критична ситуація, через те, що таку рибу може збирати населення і використовувати для приготування, консервування, сушіння. І з боку МОЗ ми хотіли б окремо наголосити на тому, що такі дії можуть бути небезпечні, оскільки можуть бути пов’язані з поширенням такого інфекційного захворювання як ботулізм», – застеріг Кузін.

«Ці три групи інфекційних захворювань становлять найбільшу небезпеку. Для їх профілактики було посилено епідемічний нагляд, проводяться додаткові заходи і роз'яснювальна робота серед населення», – зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: окупанти катастрофа лікар робота населення гепатит Ігор Кузін Міністерство охорони здоров'я вода

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