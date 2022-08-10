В окупованому Мелітополі пролунав вибух: палає будівля МВС

Горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти

В тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано гучний вибух: горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти. Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією горить будівля сервісного центру МВС поблизу гіпермаркету «Епіцентр», яку захопили рашисти», - написав він.

Окупанти відкрили там свій псевдо орган з видачі фейкових документів на авто.

«Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано», – написав він.

Федоров додав, що вибухи у Мелітополі та поруч з містом лунають четвертий вечір поспіль.

Зазначимо, що тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Сьогодні вночі невідомі підірвали штаб «Єдиної Росії».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.