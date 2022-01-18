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    Витік аміаку в окупованій Горлівці: ОБСЄ вивчає ситуацію

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    16 та 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в окупованій Горлівці - Витік аміаку в окупованій Горлівці: ОБСЄ вивчає ситуацію
    16 та 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в окупованій Горлівці
    архівне фото з відкритих джерел

    Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави

    Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні уточнює інформацію про ймовірний витік аміаку на заводі в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Про це йдеться у звіті ОБСЄ №10/2022,

    Там зазначають, що 16 та 17 січня місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в окупованій Горлівці (39 кілометрів на північний схід від Донецька).

    «СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію», – вказано у звіті.

    Раніше в ОРДО визнали інформацію української розвідки щодо витоку аміаку на території хімічного концерну «Стирол» на території непідконтрольної Україні Горлівки.

    Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави.

    Нагадаємо, на окуповану Горлівку Донецької області доставлено ємності, із яких через порушення герметичності відбувається витік у повітря хімікатів.

    «Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави. За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин», – заявили у розвідці.

    Теги: ОБСЄ екологія Горлівка Донеччина ОРДЛО окуповані території
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    Витік аміаку в окупованій Горлівці: ОБСЄ вивчає ситуацію