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Оперативне командування «Південь» повідомило про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оперативне командування «Південь» повідомило про успіхи ЗСУ на Херсонщині
ЗСУ на Півдні відтіснили росіян на відстань від двох до кількох десятків кілометрів
фото з відкритих джерел

За останню добу ЗСУ просунулися на різних ділянках фронту на півдні України

Збройні Сили України просунулися на десятки кілометрів під час контрнаступу на Херсонщині. Захисники знищили на Півдні України понад 70 російських військових, 9 танків, 2 великокаліберні артилерійські гаубиці «Мста-Б». Про це 10 серпня в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За словами речниці, за останню добу ЗСУ просунулися на різних ділянках фронту на півдні України та відтіснили росіян на відстань від двох до кількох десятків кілометрів.

Крім того, Гуменюк пообіцяла незабаром розкрити назви населених пунктів, які українським військам вдалося звільнити з-під окупації.

Раніше Генштаб повідомляв, що Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

 

Теги: ЗСУ Україна Херсон війна контрнаступ росія

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