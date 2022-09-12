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Окупанти заблокували доставку гуманітарки на Херсонщину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заблокували доставку гуманітарки на Херсонщину
Гумвантажі на Херсонщину не завозяться
фото з відкритих джерел

Херсон відрізаний від лівобережної частини, яка була одним із елементів постачання продуктів харчування

Окупанти заборонили провозити через Василівку гуманітарні вантажі на територію Херсонщини. У зв’язку з цим соціально незахищені верстви у Херсоні страждають через проблеми з постачанням харчування, повідомив в ефірі «Еспресо» радник міського голови Херсона Роман Головня.

«Чим ближче до фронту, тим складніша гуманітарна ситуація і з продуктами харчування, і з ліками. Якоюсь мірою, люди потерпають і голодують. Колаборантам і окупантам наплювати на мирних людей», – розповів він.

За словами Головні, окупанти зайняті виживанням і про допомогу людям не йдеться.

«Непроста ситуація в Херсоні, він відрізаний від лівобережної частини, яка була одним із елементів постачання продуктів харчування. Їжі достатньо, але все залежить від верстви населення. Соціально незахищені верстви страждають. Окупанти заборонили через Василівку провозити гумвантажі на територію Херсонщини. Це значно ускладнило ситуацію», – сказав радник мера.

Як повідомлялося, російські окупанти лютують на Херсонщині. У селах Генічеської громади окупанти проводять обшуки, переписують паспортні дані людей та перевіряють право власності на транспортні засоби.

Українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.

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Теги: населення окупанти харчування Херсонщина росія війна

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