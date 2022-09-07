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Маріуполь: в районі аеропорту прогриміли вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Маріуполь: в районі аеропорту прогриміли вибухи (відео)
У небо підіймається дим
скрін з відео

Офіційної інформації поки немає

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині почули гучний вибух. Згодом у небо почав підійматись дим. Про це повідомляють Telegram-канали.

Відомо, що вибух стався в районі аеропорту на західній околиці міста.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: вибух Маріуполь ЗСУ ворог

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