Маріуполь: в районі аеропорту прогриміли вибухи (відео)

Офіційної інформації поки немає

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині почули гучний вибух. Згодом у небо почав підійматись дим. Про це повідомляють Telegram-канали.

Відомо, що вибух стався в районі аеропорту на західній околиці міста.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.