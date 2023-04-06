В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Приблизно о другій ночі окупанти прокинулися від потужних вибухів у Мелітополі

Про наслідки нічної «бавовни» наразі не повідомляється

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно гучні вибухи. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

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«Нічне жахіття для окупантів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?» – написав мер.

За словами Федорова, у Мелітополі зафіксовано одразу декілька потужних вибухів. Повідомлення надійшло о 02:09.

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Про наслідки нічної «бавовни» наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що зранку 5 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи.

До слова, під Мелітополем окупанти взяли в заручники пацієнтів лікарні.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України.

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До слова, завершилася 406-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав три ракетні та 21 авіаційний удари, здійснив понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.