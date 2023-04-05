В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Інформації про причини вибухів поки немає

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі почули гучні вибухи. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна. Щойно у північних і західних районах міста чули вибух», – йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.