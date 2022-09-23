У Мелітополі невідомі підірвали квартиру з родиною колаборантів

Подружжя брало участь в організації постачання рашистського озброєння та боєприпасів

Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. Невідомі підірвали квартиру із родиною колаборантів Дерябіних. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Відомо, що Оксана Дерябіна була колишньою заступницею начальника залізничної станції «Мелітополь». Після приходу орків очолила станцію, брала безпосередню участь в організації постачання озброєння та рашистських боєприпасів у північному напрямку та вивезенням викраденого зерна у південному.

Сергій Дерябін також був співробітником залізничної станції «Мелітополь» і працював у підпорядкуванні дружини.

Раніше партизани тимчасово окупованого Мелітополя звернулися до колаборантів із закликом здаватися.

Нагадаємо, 16 вересня на Запоріжжі вбито заступника так званого «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».