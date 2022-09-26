«Референдум» у Мелітополі: окупанти змусили голосувати 20% мешканців

За три дні (псевдореферендум триває з 23 вересня) росіянам удалося змусити до голосування лише 20% мешканців

У тимчасово захопленому Мелітополі лишилося менш як 60 тисяч населення, і російські загарбники змогли змусити до участі у псевдореферендумі лише 20% цих містян. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Менше ніж 60 тисяч зі 150-тисячного населення зараз знаходяться на території тимчасово окупованого Мелітополя і є заручниками Росії. Третій день окупанти намагаються зробити цей фарс у вигляді референдуму, нічого їм не вдається. Але це мало на що вплине, бо ми розуміємо, що результати вже намальовані», – розповів він.

Федоров зазначив, що за три дні (псевдореферендум триває з 23 вересня) росіянам удалося змусити до голосування лише 20% мешканців.

«Але з тих 20% – лише 10% проголосували «за« підтримку РФ. Ми розуміємо, що вони проголосували не по своїй волі, а під тиском, під дулами автоматів», – додав мер Мелітополя.

Щодо самого так званого «референдуму», який проводять загарбники, на думку Івана Федорова, це частина інформаційної війни, мета якої – примусова мобілізація.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти примусили 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Російської Федерації.

Як відомо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних «спостерігачів».

До слова, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ не включатиме обмеження цін на нафту.