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В окупованому Сорокино детонують боєприпаси (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Сорокино детонують боєприпаси (відео)
фото: скрін із відео

Ймовірно знищено склад боєкомплекту

У тимчасово окупованому Сорокино (колишній Краснодон) на Луганщині прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У небо піднімається дим. 

Місцеві ЗМІ повідомляють, що знищено склад боєкомплекту.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. 

Нагадаємо, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Теги: окупанти ЗСУ Луганщина війна

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