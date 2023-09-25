Російські окупанти знищують будівлю штабу Чорноморського флоту (фото)

Окупанти нібито підірвали частину аварійних конструкцій штабу окупаційного флоту в Севастополі

В центрі окупованого Севастополя пролунав гучний вибух. У соцмережах користувачі повідомили, що в районі штабу Чорноморського флоту видніється чорний дим.

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Згодом, як повідомили російські пропагандисти, вибух стався нібито через попередньо запланований демонтаж частини аварійних конструкцій штабу окупаційного флоту, який здійснювали нібито за допомогою контрольованого підриву.

В центрі окупованого Севастополя пролунав гучний вибух фото з соцмереж

Вибух стався нібито внаслідок запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій штабу окупаційного флоту фото: скріншот

Натомість місцеві заявили, що жодних попереджень від окупаційної «влади» не було

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Раніше у соцмережах повідомляли, що на будівлі штабу Чорноморського флоту обвалилася стіна.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.