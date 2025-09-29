Вербував місцевих у російську армію. Ірак засудив чоловіка до довічного увʼязнення

Рісана Фалаха Камеля засуджено за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії

Раніше повідомлялося, що Ірак підготував сотні бойовиків для участі у війні Росії проти України

В Іраку засуджено чоловіка до довічного увʼязнення за торгівлю людьми. Він завербував громадян для війни на боці Російської Федерації проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Кримінальний суд Наджафа заявив, що засуджений чоловік «формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію». Вирок суд виніс на підставі закону про боротьбу з торгівлею людьми.

Неназвані іракський судовий чиновник та високопоставлений чиновник служби безпеки заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення активно вербує іноземців із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та високу зарплатню за воєнні злочини.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається посилити співпрацю з Іраком, використовуючи пропагандистський Telegram-канал Rybar, для збільшення впливу на країну. Також для війни в Україні Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

До слова, у межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання іноземних військових на території України зараз обговорюється з іншими країнами.