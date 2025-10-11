Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»

Президенти обговорили можливості посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці розмови з Дональдом Трампом. Про це інформує «Главком». Глава держави вказав, що розмова була «дуже продуктивна».

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна», – заявив президент України.

Також Зеленський поінформував Президента Трампа про російські удари по енергетиці.

«Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!», – підсумував глава держави.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 11 жовтня Володимир Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом, однак подробиці розмови він не розкрив.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.