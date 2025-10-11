Головна Країна Політика
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
фото: Офіс президента

Президенти обговорили можливості посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці розмови з Дональдом Трампом. Про це інформує «Главком». Глава держави вказав, що розмова була «дуже продуктивна».

Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна», – заявив президент України.

Також Зеленський поінформував Президента Трампа про російські удари по енергетиці.

«Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!», – підсумував глава держави.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 11 жовтня Володимир Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом, однак подробиці розмови він не розкрив. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з  президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

війна Володимир Зеленський президент Дональд Трамп

