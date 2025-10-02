Військовий аналітик вважає, що Україна до зими може здійснити несподівані удари в Криму

Експерт Кларк зазначає, що українські війська здатні на несподівані операції навіть у складних погодних умовах

До зими українські війська можуть підготувати несподівані атаки на російські позиції та об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар військового експерта Майкла Кларка в ефірі Sky News.

Експерт зазначає, що навіть складні погодні умови не зупинять Київ від ударів по радіолокаційних станціях, об’єктах ППО та стратегічних цілях, зокрема у Криму та на Керченському мосту.

Кларк зазначає, що до кінця місяця погода стане холодною, вологою та сніжною, але він вважає, що українці все ще можуть мати якісь плани. «Українці люблять робити сюрпризи, і вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як йдуть справи в Україні», – зазначає Кларк.

Кларк додає, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони, зокрема в Криму. «Ви можете створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім захотіти вставити щось у цю прогалину, щоб отримати щось ще цінніше», – каже Кларк.

Це може бути «якийсь великий напад на Крим», такий як повітряна атака або морський десант, щоб десь вибити з пантелику росіян, каже Кларк. А враховуючи те, що українці зараз мають з точки зору глибоких ударів, навіть удар по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним, додає він.

Нагадаємо, що операція «Павутина» стала однією з найрезонансніших спецоперацій СБУ протягом останнього року. Вона була спрямована на знищення ключових об’єктів стратегічної авіації Росії та серйозно підривала здатність РФ завдавати ударів крилатими ракетами. Уточнювалося, що значна частина уражених літаків базувалася на головних аеродромах у Росії, а їхня загальна вартість оцінюється приблизно у $7 млрд.