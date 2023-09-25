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ЗСУ показали, як заходили на позиції окупантів під Андріївкою (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ показали, як заходили на позиції окупантів під Андріївкою (відео)
фото: скрін із відео

Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах

Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, як вона заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

«Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають боєкомплект та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі», – йдеться в описі.

На шляху українським захисникам трапляються «двохсоті» росіяни та ворожі обстріли.

Нагадаємо, триває 579-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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