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Окупанти залишають місця постійного розташування в Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти залишають місця постійного розташування в Криму
фото ілюстративне

Партизани закликали мешканців Севастополя повідомляти про місця розміщення росіян

Російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зокрема, за даними руху, командування Нахімовського військового училища в Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час та шукає місця по всіх хостелах та готелях.

«Подібне відбувається в багатьох військових частинах. Але їм не сховатися, адже в нас очі та вуха по всьому півострову. Окупанти або втечуть, або будуть знищені», – кажуть в «Атеш».

Партизани також закликали мешканців Севастополя повідомляти про місця розміщення окупантів.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

До слова, триває 574-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Теги: Крим війна Севастополь окупанти

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