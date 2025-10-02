Головна Країна Події в Україні
Саботаж з боку Росії. Greenpeace спростовує причетність України до знеструмлення ЗАЕС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич

На ЗАЕС не зафіксовано жодних ознак військових обстрілів чи вирв
колаж: glavcom.ua

Розслідування Greenpeace: Втрата електропостачання на ЗАЕС – це навмисний саботаж Росії, а не обстріли України

Міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Greenpeace Україна.

Аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності від 26 вересня 2025 року, проведений експертами з дистанційного зондування McKenzie Intelligence Services (MIS) на замовлення Greenpeace, підтвердив, що в районі розташування опор та мережі лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська» не зафіксовано жодних ознак військових обстрілів чи вирв – ані нових, ані старих.

Саботаж з боку Росії. Greenpeace спростовує причетність України до знеструмлення ЗАЕС фото 1
фото: Greenpeace Україна

Вертикальні ґратчасті опори лінії залишаються на місці та стоять вертикально. Експерти McKenzie роблять висновок, що навіть якщо лінія й зазнала пошкоджень, то вони мінімальні та легко підлягають ремонту. Підкреслюється, що політика України – не завдавати військових ударів по атомних електростанціях, що ще більше нівелює твердження окупантів.

Експерт з ядерної енергетики Greenpeace Україна Шон Берні заявив, що нинішня криза є результатом цілеспрямованої дії: «Супутникові знімки свідчать, що Росія навмисно саботувала зовнішню лінію електропередач у намаганні підключити станцію до електромережі на тимчасово окупованих територіях України. Російська дезінформація та неправдиві заяви щодо причин пошкодження були викриті».

Розслідування Greenpeace також підкріплене офіційною інформацією РФ: у повідомленні уряду Росії до МАГАТЕ від 2 червня 2025 року (INFCIRC 1295) було розкрито план «Процедури подачі напруги на власні потреби ЗАЕС з єдиної енергосистеми Росії в умовах відключення високовольтної лінії 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська».

Через три місяці після цієї заяви критична лінія була саботована. Greenpeace закликає МАГАТЕ негайно засудити дії Росії та вимагати негайного перепідключення ЗАЕС до енергосистеми України.

«Їхні дії мають бути зупинені. Не може бути жодного майбутнього для незаконної окупації ЗАЕС Росією», – додав експерт із радіації та ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте.

Як відомо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що організація активно співпрацює з обома сторонами для якнайшвидшого відновлення електропостачання на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ веде переговори з Росією та Україною щодо забезпечення стабільної роботи станції.

Теги: Запорізька АЕС електроенергія війна



