Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»

Легендарний ексгравець московського «Спартака» Єгор Титов потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

На сайті «Миротворець» вказано, що Титов публічно підтримував російську агресію та вбивства громадян України.

25 вересня цього року перед матчем кубка Росії з футболу КАМАЗ – «Спартак» Кострома Єгор Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни.

Акцію було організовано російською букмекерською компанією. Кошти було спрямовано російському фонду для допомоги учасниками російського вторгнення в Україну та їхнім сім'ям.

У складі московського «Спартака» Титов ставав шість разів чемпіоном Росії та є рекордсмен клубу в чемпіонатах Росії за кількістю зіграних матчів. Він двічі визнавався найкращим футболістом Росії.

Журі конкурсу «Чемпіонату Росії з футболу – 20 років» визнало Титова найкращим атакуючим півзахисником російських чемпіонатів 1992-2012 років.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».