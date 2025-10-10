Головна Країна Події в Україні
Запоріжжя: рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Запоріжжя: рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів (фото)
Окупанти пошкодили пожежно-рятувальну техніку
Постраждав рятувальник

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У результаті постраждав один співробітник ДСНС: він отримав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму, а також забої хребта і колінного суглоба.

Крім того, пошкоджена пожежно-рятувальна техніка.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів загинула семирічна дитина. Під час атаки було зруйновано та пошкоджено будинки. Кількість поранених зросла до семи, серед них співробітник ДСНС.

Як повідомлялося, унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок родини Дорошів. Після вибуху в оселі обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася дістати дитину з-під завалів, проте врятувати хлопчика не вдалося.

Батька дитини, який три роки провів у російському полоні, з травмами госпіталізувала «швидка». Його прооперували, зараз він перебуває у реанімації в тяжкому стані.

