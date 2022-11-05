В окупованому Вуглегірську скоєно замах на впливового «суддю»: подробиці

Окупаційна влада заявляє, що «суддя» Нікулін після замаху перебуває у важкому стані

«Суддя» Олександр Нікулін відомий тим, що виносив вироки полоненим іноземцям

Невідомі скоїли замах на «суддю» «Верховного суду» незаконного збройного угруповання «ДНР» в окупованому Вуглегірську на Донеччині. Про це заявляють представники окупаційної влади.

Йдеться про суддю Олександра Нікуліна. Згідно х повідомленнями, замах стався увечері 4 листопада. Постраждалий отримав вогнепальні поранення і перебуває в тяжкому стані.

Зазначимо, що саме Нікулін виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцеві Саадуну Брагімові, які на боці ЗСУ с початку повномасштабної війни захищали Маріуполь.

Відомо, що це колишній український суддя, який до окупації працював у Донецькому апеляційному адміністративному суді.

Нагадаємо, у липні слідчі Служби безпеки повідомили про підозру судді так званого «Верховного суду ДНР» Олександру Нікуліну, який засудив до страти іноземних захисників України.

До слова, 12 вересня в тимчасово окупованому Херсоні в квартирі «ректорки» окупаційного Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної прогримів вибух.

Також у серпні в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали в авто «заступника начальника» так званої «Державної автоінспекції» Олександра Колеснікова. Від отриманих травм той помер.