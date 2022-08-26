Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
Окупанти кажуть, спрацював вибуховий пристрій 
фото з соцмереж окупантів

Гауляйтер буцімто став «випадковою жертвою» 

В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали в авто «заступника начальника» так званої «Державної автоінспекції» Олександра Колеснікова. Від отриманих травм той помер. Про це повідомляє Telegram окупаційної «мерії».

За інформацією від «слідчих органів окупантів», вибуховий пристрій був начинений елементами ураження та закріплений на висоті понад три метри на дереві біля паркану оздоровчого центру «Криворізький гірник».

Основною версією ворожих «слідчих органів» є теракт із метою замаху на життя та «залякування мирних жителів Бердянська та біженців із Маріуполя». Водночас смерть зрадника-Колеснікова намагаються обставити як випадковість. 

4 фото
На весь екран

«Злочинці обрали суспільно небезпечний спосіб вбивства, а загиблий Олександр Колесніков опинився там випадково», – заявили загарбники. 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі намагалися підірвати заступника начальника так званої «Державної автоінспекції».

Кілька днів тому на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.

Читайте також: Як загинув гауляйтер Сушко. З'явилося відео
Теги: Запоріжжя вибух державна зрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Сушко був виконуючим обов’язки «голови смт Михайлівка»
На Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка
24 серпня, 10:13
Міський голова Мелітополя вважає, що тепер у районі і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі
У Мелітопольському районі партизани підірвали штаб окупантів
Вчора, 14:50
Інцидент стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник»
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
Сьогодні, 16:19

Події в Україні

Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)
Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру
Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
326K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
71K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
65K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
25K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
13K
У кількох областях прогриміли вибухи
10K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Новини

Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Сьогодні, 16:36
Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець
Сьогодні, 15:46
Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту