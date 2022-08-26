Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки

Гауляйтер буцімто став «випадковою жертвою»

В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали в авто «заступника начальника» так званої «Державної автоінспекції» Олександра Колеснікова. Від отриманих травм той помер. Про це повідомляє Telegram окупаційної «мерії».

За інформацією від «слідчих органів окупантів», вибуховий пристрій був начинений елементами ураження та закріплений на висоті понад три метри на дереві біля паркану оздоровчого центру «Криворізький гірник».

Основною версією ворожих «слідчих органів» є теракт із метою замаху на життя та «залякування мирних жителів Бердянська та біженців із Маріуполя». Водночас смерть зрадника-Колеснікова намагаються обставити як випадковість.

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«Злочинці обрали суспільно небезпечний спосіб вбивства, а загиблий Олександр Колесніков опинився там випадково», – заявили загарбники.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі намагалися підірвати заступника начальника так званої «Державної автоінспекції».

Кілька днів тому на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.