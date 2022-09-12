В окупованому Херсоні стався замах на колаборантку

Окупаційна влада міста поки не коментує інформацію про замах

Сьогодні, 12 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні в квартирі «ректорки» окупаційного Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної прогримів вибух. Про це повідомило місцеве видання «Мост».

Зазначається, що в квартирі Томіліної спрацював вибуховий пристрій. Жінка була госпіталізована з важкими пораненнями, а її охоронець загинув.

Офіційні джерела і окупаційна влада міста поки не розкрили подробиць події.

Додамо, що 9 вересня поліція повідомила про підозру у колабораціонізмі Томіліній. Зазначається, що на своїй «посаді» Томіліна схиляє робітників університету до співпраці з Росією.

Нагадаємо, на російських пропагандистських каналах 12 вересня з'явилася інформація що ексмер Херсона, колаборант Володимир Сальдо помер. Утім, згодом пости так само масово позносили з пабліків.

Пізніше Сальдо опублікував відео, на якому він пояснює, що якийсь час не виходив в ефір, оскільки «був під опікою дуже серйозних лікарів».

Зауважимо, про госпіталізацію очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо стало відомо ще 13 липня.

Повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.

До слова, розвідка вважає, що херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ.