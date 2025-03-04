В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 березня

На дорогах країни місцями ожеледиця

У вівторок, 4 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на сході країни 0-5° тепла.

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

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