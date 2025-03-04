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В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 березня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 березня
Прогноз погоди на 4 березня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У вівторок, 4 березня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на сході країни 0-5° тепла.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 4 березня фото 1

На Київщині та в столиці буде помірна хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

До слова, онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси.

Місячний календар стрижок містить детальні поради щодо оптимальних днів для підстригання, зміни кольору та інших маніпуляцій із волоссям.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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