Командир морпіхів розповів про найскладніший у житті наказ, який йому довелося віддавати

Один із бійців Сергія Шаталова пробув у Кринках 93 дні, бо не було змоги його евакуювати

Командир 37 окремої бригади морської піхоти Сергій Шаталов у інтерв’ю «Громадському» розповів про найскладніший у житті наказ, який йому довелося віддавати. За словами офіцера, це було під час операції на лівому березі Херсонщини.

«Накази я віддавав завжди обдумано, тому з якоюсь гіркотою їх не згадую. Але я перефразував би трохи ваше запитання на те, за який наказ найбільше хвилювався, що він не буде виконаний. Це коли я відправляв човен у Кринки», – пояснив Сергій Шаталов.

За словами командира, коли погана погода – туман, дощ, – то у 80% випадків усе завершувалося нормально. А коли це були критичні ситуації, коли потрібна була негайна евакуація, найважче було спостерігати за особовим складом у човні.

Один із бійців Сергія Шаталова пробув у Кринках 93 дні, бо не було змоги його евакуювати.

«Я пам’ятаю це дуже добре. Ми завели туди новий особовий склад і потребували людини, яка зможе їх адаптувати до тих умов. Саме цей військовослужбовець був одним із таких на тій точці», – пригадав командир.

Боєць отримав поранення, та зрештою його вдалося-таки вивезти.

Нагадаємо, у липні 2024 року підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Зокрема у Генштабі уточнили, що вихід із плацдарму відбувся задля безпеки військових, яким немає де ховатися, адже РФ зруйнувала усі будівлі і місця, де можна було б укритися від обстрілів. Перебування там означало б смерть солдат. Наразі українські сили тримають оборону неподалік на островах на Дніпрі.