Культурні події у Києві: календар на тиждень 3-9 березня

Мюзикл відомого американського композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» знову на головній сцені Національної оперети України

Київський національний академічний театр оперети у перші дні весни запрошує на вистави «Тобі, коханій» та «Цілуй мене, Кет»

Протягом тижня у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, відбудуться заходи до дня народження Тараса Шевченка. Так, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва 9 березня запрошує на воркшоп «Шевченко у творчості Любові Панченко» від художниці Богдани Пислар.

Для наймолодших глядачів Київський академічний театр ляльок підготував виставу «Пригоди бурундучків». Цю виставу для малюків грають в укритті, безпечному та облаштованому всім необхідним.

Пропонуємо дайджест мистецьких подій із 3 до 9 березня:

Зміст

Театри

4 березня – вистава «37 листівок». Драмеді;

5 березня – вистава «Романтика». Тихий трилер;

5 березня – вистава «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;

6 березня – вистава «Отелло». Залізне море;

7 березня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

8 березня – вистава «Копи проти равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

8 березня – вистава «Жіноча логіка». Комедія;

9 березня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

9 березня – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста.

8 березня – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія;

9 березня – вистава «Білосніжка», музична казка;

15 березня – вистава «Пан Коцький», жартівлива опера;

16 березня – вистава «Лікар Айболить», мюзикл.

Дитячий простір «У світі казок»

5 березня – вистава «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія;

8 березня – вистава «Принцеса на даху», вередлива казка;

12 березня – вистава «Троє поросят», віршована комедія;

15 березня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось», вистава-фантазія.

4 березня – «Звана вечеря з італійцями»;

6, 7 березня – «Тобі, коханій»;

8 березня – «Цілуй мене, Кет»;

9 березня – «Летюча миша».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

8 березня – балет на одну дію на музику зарубіжних композиторів «Далеко по сусідству», балет на одну дію на музику А. П’яццолли та інших композиторів «Історії у стилі танго»;

9 березня – концерт солістів театру «...Землякам моїм в Україні і не в Україні...»;

9 березня – гала-концерт за участю дуету «Тельнюк: Сестри» та Національного президентського оркестру.

4, 6 березня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

5 березня – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

7 березня – детектив «Мишоловка»;

8 березня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

8 та 9 березня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

9 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

3 березня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових, режисерка Вероніка Літкевич;

4 березня – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки, режисерка Олена Лазовіч;

5 березня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників), режисерка Олена Лазовіч;

7, 8 березня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія, режисерка Олена Лазовіч;

9 березня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду, режисерка Олена Лазовіч.

8 березня – «Марієнбад»;

9 березня – «Весілля в Авлабарі».

7 березня – «Пригоди бурундучків»;

8 березня – «Котик та півник»;

9 березня – «Дюймовочка a’Paris»;

9 березня – «Попелюшка».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

1 березня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові», перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

1 березня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1 березня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

5 березня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «La loba», (відкриття 4 березня);

8 березня – 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0», (відкриття 7 березня);

9 березня – до дня народження Тараса Шевченка – воркшоп «Шевченко у творчості Любові Панченко» від художниці Богдани Пислар;

9 березня – до дня народження Тараса Шевченка концерт чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького «Нова Шевченкіана»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;

7, 8, 9 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

9 березня – «Баран-баран-буц»: онлайн майстер-клас із забавлянок для дітей до 2 років за працями Марка Грушевського та його послідовників.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

1–31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

1 березня – 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

1–31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони»;

1–9 березня – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

8 березня – майстер-клас із хорового співу;

8 березня – музейне заняття «Речі з минулого. Ретрошарм»;

9 березня – квест експозицією «Шифр моди»;

1–31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

2 березня – 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

4 березня – 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

1–31 березня – виставка «Tempo Primo»;

9 березня – лекція О. Друг «Історія у кадрі: київські фотоательє».

1–10 березня – виставка Катерини Подольської «Подих творчості»;

1–10 березня – виставка Марії Франчук.

до 13 березня – виставка кераміки Єлизавети Портной.

9 березня – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю творів художниці;

до 9 березня – виставка творчих робіт переможців Міжнародного мистецького конкурсу «De Facto «Status WAR» у межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

до 9 березня – триває художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 16 березня – триває виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці.

5–31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

8 березня – освітньо-розважальне заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Дмитром Вишневецьким»;

до 10 березня – персональна виставка Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;

до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги».

6 березня – в межах виставки «Сергій Параджанов. Автентика свободи» засідання кіноклубу Parajanov-ART, присвячене перегляду та обговоренню фільму «Легенда про Сурамську фортецю»;

8 березня – в межах проєкту «Лютий/Курбас»: лекція «Веріко Анджапарідзе. Актриса, про яку мріяв Курбас»;

9 березня – концерт-лекція до дня народження Т. Г. Шевченка;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 4 березня – «Мозаїка стилів», колективна виставка робіт художників, які є членами Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» і найталановитіших студентів КНУТД;

6 березня – презентація виставки Людмили Новицької «Під знаком риби»;

7–12 березня – персональна художня виставка «Під знаком риби» народної майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, почесної членкині Спілки художників України Людмили Новицької.

9 березня – екскурсія-концерт за участі Миколи Чикаренка (фортепіано). У програмі твори В. Косенка, Ф. Шопена, Ф. Ліста.

8, 9 березня – «Пісні весни», майстер-клас від Алли Ковальчук;

до 21 травня – віртуальна онлайн 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас із інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

Вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

9 березня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

до 9 березня – експонування виставки «Пророцтво» для вшанування поета-шістдесятника, перекладача, лауреата Шевченківської премії Дмитра Павличка;

продовження виставки-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

продовження виставки-відзначення видань про голод в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

5 березня – «Голосіївський мануар», вечір вокальної музики. Концерт солістів Національної філармонії;

7 березня – «Троянди й виноград», літературні зустрічі з письменниками;

8 березня – «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.

15 лютого – 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);

5 березня – літературно-музичний захід до 211-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка «У кожній думі Кобзаря живе могутня Україна» (спільно з Печерською РДА). У межах заходу читання віршів Тараса Шевченка, концерт, відкриття виставки «Шевченко і Печерськ»;

8–20 березня – фотовиставка «Образ жінки. Нова доба» (спільно з КО НСФХУ);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

7 березня – «Спокуса»;

8 березня – «Ніч з Казанова»;

9 березня – «Любов назавжди».

5 березня – літературна імпреза «Про Український світ Миколи Лисенка» з Ольгою Камінською;

6 березня – концерт гітаристів Київ (Національна філармонія України);

7 березня – концерт О. Чубаревої (сопрано) та ансамблю «Дивограй» (Національна філармонія України);

8 березня – «Лисенкова Шевченкіана», тематична екскурсія;

9 березня – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

9 березня – «Постать Т. Шевченка в житті і творчості родини Старицьких». Тематична програма до дня народження поета;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

до 16 березня – виставка «Свідчення. Молитви» Ірини Вештак-Остроменської та Володимира Вештака;

до 19 березня – виставка «Післяобрази» Михайла Деяка;

до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити».

5 березня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

8 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

1–31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

Бібліотеки

3 березня – глинотерапія;

8 березня – зустріч із письменницею Тетяною Дугельною. Презентація книги «Голос істини» та майстер-клас «Творчість як антидепресант під час війни»;

8 березня – «Японська флейта та чайна церемонія» (Роман Горобець). Майстерня звуку;

8 березня – оголошення переможців щорічного конкурсу «Поетична зима Миколи сома 2024-2025»;

до 11 березня – книжкова виставка «Український прозаїк історичних бестселерів», до 95-річчя від дня історичного романіста І. Білика;

7 березня – віртуальна виставка «Короноване слово Світлани Талан», до 65-річчя від дня народження сучасної української письменниці;

3–19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;

9 березня – віртуальна виставка «Юрій Андрухович: відчути на дотик епоху», до 65-річчя від дня народження сучасного українського письменника;

1–15 березня – книжкова виставка «Мікеланджело Буонаротті» (до 550-річчя від дня народження);

щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – «Жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної»;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

4 березня – зустріч із дитячим психологом «Світ моїх емоцій» у межах проєкту «SMUHA»;

6 березня – художній майстер-клас «Шевченко-художник» (до 211-річчя від дня його народження;

7 березня – презентація різних видань «Кобзаря» з фондів бібліотеки «Шевченкове слово» (до 211-річчя від дня народження письменника);

7 березня – таємний вечір у бібліотеці до дня народження Шевченка;

8 березня – зустріч із шевченкознавцем «Життя й творчість Т. Шевченка: як жив й творив Кобзар» (до 211-річчя від дня його народження).

3, 5 березня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

4 березня – «Народження Державного гімну України», 210 років від дня народження Михайла Вербицького;

4 березня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

5 березня – стрим-бесіда з кандидатом філологічних наук Іваном Братусем «60 років з часу публікації роману Джона Вільямса «Стоунер»;

6 березня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

7 березня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

протягом тижня – фотовиставка Тетяни Трофіменко «Талісман завжди поруч»;

1–15 березня – книжкова виставка до дня народження Т. Г. Шевченка (1814– 1861) «Шевченкове слово: вічність в поезії»;

1–15 березня – виставка матеріалів «Національний герой і символ України» до дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка;

1–15 березня – виставка матеріалів та репродукцій картин «Кобзар, який говорить до нас через століття» до дня народження Т. Г. Шевченка;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – «Мобільна грамотність». Смартфон для дорослих;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською.

3 березня – відкриття колективної виставки картин «Першоцвіт» (кураторка Еллен Орро);

4 березня – комп’ютерні курси для людей старшого віку;

7 березня – Казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з пані психологом Ксенією Мінаєвою;

9 березня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

9 березня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

3 березня – тематичний день інформації «Навколо світу з улюбленими письменниками: літературний круїз» (до Всесвітнього дня письменника);

3 березня – мовний клуб-практикум «Українська на щодень»: «Особливості займенників як частини мови».

3 березня – віртуальна виставка до Всесвітнього дня дикої природи «У світі флори і фауни»;

6 березня – конкурс дитячих малюнків до дня народження Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»;

6 березня – мовна практика в розмовному клубі «Говоримо українською».

9 березня – голосні читання до шевченківських днів «Шевченко словом Україну розбудив».

3 березня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Читаємо Кобзаря» (до Всесвітнього дня письменника та до дня народження Тараса Шевченка).

6 березня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

3–9 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

6 березня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

6 березня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;

9 березня – зустріч із заслуженою майстринею народної творчості України, кандидаткою педагогічних наук Оленою Поліщук з теми «Коди-символи українського народного малярства»;

3–9 березня – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля»;

3–6 березня – останні дні виставки живопису «Подих», на якій представлено роботи студії «Чарівний пензель».

9 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

9 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

3–9 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

3–9 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

3 березня – останній день виставки дитячих робіт «СВІТЛО» вихованців творчої майстерні 33art.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.