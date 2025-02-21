В Австралії через прем'єра перейменують циклон, що насувається

За традицією, починаючи з 1963 року циклонам, що наближаються до берегів Австралії, надають жіночі та чоловічі імена, чергуючи їх в алфавітному порядку

Бюро метеорології Австралії спеціально змінило назву нового циклону, щоб уникнути плутанини з прем’єр-міністром Ентоні Альбанезе

Австралійське держметеобюро перейменує тропічний циклон, що насувається, щоб його назва не збігалася з ім'ям прем'єр-міністра країни Ентоні Альбанезе. Про це інформує «Главком» із посиланням на 9news.

За даними видання, метеорологи спеціально змінять назву тропічного циклону, який наближається до берегів Австралії, оскільки відповідне по черзі ім'я збігається з ім'ям чинного прем'єр-міністра країни. «Ми думали, що наступний тропічний циклон, який прийде після «Зелія» (Zelia), що минула через західне узбережжя минулого тижня, отримає назву «Ентоні» (Anthony). Однак, щоб уникнути плутанини, ми назвемо його «Альфред» (Alfred)», – сказав співробітник бюро.

«Коли ім’я збігається з видатною особою того часу, ми змінюємо порядок на наступне ім’я, починаючи з тієї самої літери, щоб уникнути будь-якої плутанини», – додав він.

За традицією, починаючи з 1963 року циклонам, що наближаються до берегів Австралії, надають жіночі та чоловічі імена, чергуючи їх в алфавітному порядку. Зараз до континенту рухаються одразу два циклони, і першим північно-східного узбережжя досягне той, який мав отримати чоловіче ім'я Ентоні (Anthony). «Він розгорнеться далеко від нашого берега і переміститься на схід та південний схід протягом наступних семи днів», – сказав старший метеоролог бюро Джонатан Хоу.

Другий циклон, який сформувався в Індійському океані і рухається у бік західного узбережжя Австралії, отримає жіноче ім'я, яке починається на другу літеру латинського алфавіту. Наступне жіноче ім'я в списку – «Б'янка». «Він, швидше за все, наблизиться до території штату Західна Австралія, але ослабне у відкритому океані», – пояснив Хоу.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що кліматичні зміни посилюють урагани: за останні шість років швидкість вітрів атлантичних штормів збільшилась у середньому на 29 км/год. Це пов'язано з потеплінням океанських вод, що призводить до більш частих і потужних ураганів.