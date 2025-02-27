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У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У деяких областях України потеплішає: прогноз погоди на 27 лютого
У Києві очікується невелика хмарність
фото: Sobitie

На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не очікується. У деяких областях потеплішає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода - вночі 11-16°, вдень 0-5° морозу. У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим - вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. На решті території буде прохолодна ніч (7-12° морозу), але й приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень.

Прогноз погоди на 27 лютого
Прогноз погоди на 27 лютого
Укргідрометцентр

На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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Теги: погода повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

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