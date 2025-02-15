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У Києві очікуються екстремальні погодні умови до 17 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см

У застосунку «Київ Цифровий» з'явилось повідомлення про екстремальні погодні умови. Зазначається, що небезпечні метереологічні явища триватимуть з 15 по 17 лютого.

«Київ Цифровий» попереджає містян про екстремальні погодні умови
«Київ Цифровий» попереджає містян про екстремальні погодні умови
скриншот з «Київ Цифровий»

Водночас Український гідрометереологічний центр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на всій території України. 16 лютого на дорогах країни передбачається ожеледиця.

Жовтий рівень небезпеки оголошено по всій території України
Жовтий рівень небезпеки оголошено по всій території України
фото: Укргідрометцентр

Оголошено перший рiвень небезпечності, жовтий. Також у повідомленні зазначено,  що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах. Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що наступний тиждень буде помірно морозним.

До слова, січень поточного року в Україні виявився рекордно теплим і стійкого переходу до зимового режиму погоди не відбулось.

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Теги: погода снігопад Укргідрометцентр

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