У Києві очікуються екстремальні погодні умови до 17 лютого
Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см
У застосунку «Київ Цифровий» з'явилось повідомлення про екстремальні погодні умови. Зазначається, що небезпечні метереологічні явища триватимуть з 15 по 17 лютого.
Водночас Український гідрометереологічний центр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на всій території України. 16 лютого на дорогах країни передбачається ожеледиця.
Оголошено перший рiвень небезпечності, жовтий. Також у повідомленні зазначено, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах. Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що наступний тиждень буде помірно морозним.
До слова, січень поточного року в Україні виявився рекордно теплим і стійкого переходу до зимового режиму погоди не відбулось.
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