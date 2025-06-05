В Україні без опадів: прогноз погоди на 5 червня

«В полі підвищеного атмосферного тиску опадів не очікується»

У четвер, 5 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність,без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, лише в другій половині дня у північно-західній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південний (у східних областях північний), 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на південному заході країни до 31°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°;

у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

До слова, протягом тижня, із 2 до 8 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї історії міста Києва 5 червня відбудеться відкриття виставки «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0», у Музеї видатних діячів української культури 3 червня – презентація 12-томника творів Олени Пчілки.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує відвідати трагікомедію про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia», а Театр «Колесо» пропонує хіт-виставу «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 2 до 8 червня.