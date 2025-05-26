В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня

У Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень по області місцями грози

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9°, вдень 12-17°, на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°

Сьогодні, 26 травня, в Україні очікується хмарна погода проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, вдень місцями грози (вдень на Житомирщині, Вінниччині та Одещині місцями значні дощі), на решті території без опадів.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9°, вдень 12-17°, на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°.

Прогноз погоди на 26 травня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.