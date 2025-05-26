Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня
У Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вдень по області місцями грози
фото: glavcom.ua

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9°, вдень 12-17°, на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°

Сьогодні, 26 травня, в Україні очікується хмарна погода проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, більшості західних, центральних, в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, вдень місцями грози (вдень на Житомирщині, Вінниччині та Одещині місцями значні дощі), на решті території без опадів.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9°, вдень 12-17°, на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на сході та південному сході країни 25-30°.

Прогноз погоди на 26 травня
Прогноз погоди на 26 травня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 1 травня
Мінлива хмарність та до +24°: прогноз погоди на 1 травня
1 травня, 06:00
Прогноз погоди на 2 травня
Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
2 травня, 06:00
Синоптикиня розповіла, чи очікувати заморозків у травні
Синоптикиня розповіла, чи очікувати заморозків у травні
30 квiтня, 06:59
2 травня, синоптики попередили про нічні заморозки на поверхні ґрунту у західних, північних, більшості центральних областей
В Україну повертаються заморозки: якою буде погода у перші дні травня
1 травня, 12:30
Жителям Київщини рекомендується вжити необхідних заходів для захисту сільськогосподарських культур
Жовтий рівень небезпеки. На Київщині очікуються нічні заморозки
6 травня, 14:51
Прогноз погоди на 13 травня
Невеликі дощі, мінлива хмарність та до +15°: прогноз погоди на 13 травня
13 травня, 06:00
Україну продовжує засипати снігом, попри те, що незабаром почнеться літо
Львівщину засипало снігом (відео)
15 травня, 16:45
Прогноз погоди на 18 травня
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 18 травня
18 травня, 06:12
Місячна кількість опадів у червні очікується 45-82 мм
Чи буде тепло в червні? Прогноз синоптиків
24 травня, 12:07

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 травня
Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону
Стало відомо, які міста України є лідерами за витратами на оборону
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Календар рибалки на червень 2025 року: дні найкращого кльову
Календар рибалки на червень 2025 року: дні найкращого кльову
Італієць вивчив українську та воює в ЗСУ
Італієць вивчив українську та воює в ЗСУ
День Києва. Легендарна Ліна Костенко назвала сучасний символ головного міста України
День Києва. Легендарна Ліна Костенко назвала сучасний символ головного міста України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
68K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
65K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
43K
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
31K
Окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua