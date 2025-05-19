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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні
20 травня в Україні очікуються грози
фото: glavcom.ua

У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються грози

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 20 травня буде оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

20 травня вдень у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях будуть грози.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні фото 1

Нагадаємо, що у найближчу годину зі збереженням до кінця доби сьогодні, 19 травня, у Києві та Київській області очікується гроза. За даними синоптиків, негода протримається до кінця поточної доби.

Як повідомлялося, у четвер і п’ятницю, 22-23 травня, температура повітря в більшості областей України становитиме +20…+25°, винятком будуть західні регіони, де температура сягатиме +15…+20°. На вихідні, 24 і 25 травня, синоптики прогнозують короткочасне похолодання, а потім буде знову тепло.

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Теги: прогноз погоди ДСНС негода Укргідрометцентр

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