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Львівщину засипало снігом (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Львівщину засипало снігом (відео)
Україну продовжує засипати снігом, попри те, що незабаром почнеться літо
скріншот з відео

Синоптики прогнозували мінливу хмарність та дощі

У четвер, 15 травня, на Львівщині випав сніг. Опади сталися в гірських районах, зокрема в населених пунктах Тухолька, Славське та Плав'є. Про це повідомляє «Главком».

Попри те, що зараз середина травня земля знову вкрилася снігом. Раніше синоптики прогнозували, що у Львівській області буде хмарно, часом дощ, вдень місцями з мокрим снігом, подекуди значні опади. Температура впродовж доби мала триматися на рівні 5 – 10° тепла.

Як відомо, у четвер, 15 травня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та місцями дощі. Сьогодні очікується посилення поривів вітру в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу до 15-22 м/с, у західних та північних областях дощі (в Карпатах вдень значний дощ, місцями з мокрим снігом).

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині випав сніг, а у горах тримався відчутний мороз. Так, у Рахівському районі випало 15 см снігу. На Драгобраті він падає вже декілька днів. Не відстає й Буковина, де снігом замело село Селятин на Вижниччині.

Раніше синоптики повідомляли, що холодна погода протримається в Україні щонайменше до кінця наступного тижня. Згідно з попередніми прогнозами, потепління, яке вже можна буде назвати стабільним, прийде з 20 травня.

Як повідомлялося, негода несподівано повернулася до високогір'я Карпат. На популярному туристичному маршруті в районі урочища Заросляк, що на Буковині, випав сніг, вкривши гірські схили зимовою ковдрою.

До слова, у ніч на 2 травня Москву та область накрив рекордний за 116 років снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники.

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Теги: снігопад Львівщина погода прогноз погоди

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