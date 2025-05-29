Чого чекати від погоди наприкінці травня та влітку: прогноз синоптиків

З початку червня погода потеплішає, проте повного припинення дощів синоптики не прогнозують

Прогноз на останні дні весни та початок літа свідчить, що червень принесе поступове потепління і переважно комфортну погоду з поодинокими опадами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку синоптикині Наталки Діденко.



«Класичний травневий дощ із грозами, градом та навіть шквалом», – так описує погоду синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, Київ не змінює свої кліматичні звички, як і вся країна. 30 травня в столиці дощів стане менше, ніж напередодні, але на частині території України ще триматиметься дощова смуга з грозами і градом.

Температурний режим у п’ятницю залишиться приблизно таким самим, як і нині: на сході повітря прогріється до +23…26°С, на заході буде прохолодніше – +15…19°С, а на решті території –+20…24°С.

У Києві 30 травня очікується невеликий дощ із проясненнями, температура повітря близько +20°С.

З початку червня погода потеплішає, проте повного припинення дощів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься в межах +23…26°С, на сході та півдні подекуди очікується +24…29°С.

Середня температура повітря влітку очікується трохи вищою за норму. Найспекотніше, імовірно, як і зазвичай, буде в липні. Про це повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua. Метеоролог зауважив, що на більшій частині України вже почалося метеорологічне (кліматичне) літо. Виняток – лише західні області, де ще триває період аномально холодної погоди.

«В Україні очікується теплий червень із середньомісячною температурою в межах +18…+23 °С, що на 0,5 – 1,8 °С вище норми. Кількість опадів прогнозується в межах норми, місцями на заході та півночі на 20-40% менше норми. Рекордної спеки в червні не передбачаєтьсяя, але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали, може бути досить високою. Тому слід уважно стежити за прогнозами та оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел», – повідомляє Кібальчич.

Метеоролог зауважив, що у липні традиційно найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає +35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче за +20 градусів (так звані тропічні ночі). «Цей рік також не буде винятком. Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця», – зазначив Кібальчич.

За прогнозом Кібальчича, кількість опадів у липні може бути дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях. Середня температура липня прогнозується вищою за норму на 0,7 – 2,0 градуси. Вона коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.

У серпні спека очікується на більшій частині території, особливо в першій половині місяця. Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси й панування тропічних і субтропічних повітряних мас, що мають пустельне походження (із північних районів Африки або Середньої Азії). «Тому температурний фон, з великою ймовірністю, перевищуватиме норму на 2,0 – 2,5 градуса. Втім, рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається», – зазначив Кібальчич.

Очікується, що кількість опадів буде традиційно меншою за норму, особливо на Лівобережжі, де існують ризики розвитку тривалої посухи.

Метеоролог підсумував, що середня літня температура у 2025 році прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 1,1 – 2,5 градуса. Однак жоден із місяців не стане рекордно спекотним, адже наразі немає передумов для цього.

Опади будуть розподілятися територією нерівномірно, подекуди фіксуватимуться сильні зливи, і загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю й частішими випадками небезпечних і стихійних погодних явищ конвективного походження.

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.