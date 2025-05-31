В Україні до +25°, подекуди дощитиме : прогноз погоди на 31 травня

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Херсонській, Харківській і Сумській областях

У суботу, 31 травня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, подекуди дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, у східних областях, вдень і на заході та південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на південному сході країни до 17°, в західних областях 6-11°, вдень в Україні 20-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

До слова, протягом тижня, із 26 травня по 1 червня. у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, заплановано концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми – «Україна Переможе». В театрі «Особистості» відбудеться спектакль «Про що мовчать чоловіки, або Дикун Forever».

«Главком» опублікував перелік подій, які відбудуться у Києві із 26 травня до 1 червня.