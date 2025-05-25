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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 25 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 25 травня
У Києві хмарно з проясненнями, вдень можуть бути грози
фото: glavcom.ua

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°, на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28°

Сьогодні, 25 травня, в Україні очікується хмарна погода проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьській областей короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі), на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°, на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°).

Прогноз погоди на 25 травня
Прогноз погоди на 25 травня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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