В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 25 травня

У Києві хмарно з проясненнями, вдень можуть бути грози

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°, на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28°

Сьогодні, 25 травня, в Україні очікується хмарна погода проясненнями, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненьській областей короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі), на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°, на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°).

Прогноз погоди на 25 травня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.