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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 18 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 18 травня
Прогноз погоди на 18 травня
фото: glavcom.ua

Місцями на території України очікуються грози

У неділю, 18 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, невеликі, у східних та північно-східних областях, вдень в Карпатському регіоні помірні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі на Правобережжі 4-9° тепла, на Лівобережжі 8-13°; вдень 12-17°, на південному сході країни 18-23°. В Карпатах вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 18 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомила, що у понеділок, 20 травня потепліє, але в західних областях країни вже ж утримається прохолодна погода.

Зі слів синоптикині, у вівторок, 21 травня знову Україну накриє прохолодна погода та дощі. Вже в середу, 22 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.

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Теги: прогноз погоди вітер погода

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