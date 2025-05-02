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Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня
Прогноз погоди на 2 травня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

У п'ятницю, 2 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, прохолодний, хоч і малохмарний, день. Попередньо, без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 1-6° тепла (у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), у південній частині 5-10° тепла; вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°.

Хмарно, місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 2 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується невелика хмарність. Попередньо, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні. З 2 по 4 травня в Україні, крім Криму, Львівської, 3-4 травня і Волинської та Рівненської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій  до 4 травня. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек.

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Теги: прогноз погоди вітер

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