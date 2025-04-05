Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні дощі та грози: прогноз погоди на 5 квітня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні дощі та грози: прогноз погоди на 5 квітня
Прогноз погоди на 5 квітня
фото: glavcom.ua

На Київщині та в столиці 8° тепла

У суботу, 5 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у західних, південних та південно-східних областях місцями невеликий дощ; вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ; у центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°.

В Україні дощі та грози: прогноз погоди на 5 квітня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Зазначимо, що 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня. 

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди вітер дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки у столиці
31 березня, 07:10
У Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ
У деяких областях України пройде дощ: прогноз погоди на 31 березня
31 березня, 06:02
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні хмарно: прогноз погоди на 29 березня
29 березня, 06:21
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні хмарно: погода на 28 березня
28 березня, 06:11
Подія сталася поблизу бювету у дворі житлового будинку 
У Києві на дівчину звалився рекламний щит
25 березня, 11:07
У неділю тепла погода залишиться лише на півдні та південному сході України
В Україну повертається зима. Синоптики обіцяють до -6°
14 березня, 13:14
У Києві хмарно з проясненнями
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:49
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ
В Україні вітряно: прогноз погоди на 13 березня
13 березня, 06:04
«В Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру 15-20 м/с», – прогнозують синоптики
Очікується штормовий вітер. Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки
12 березня, 17:48

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
В Україні дощі та грози: прогноз погоди на 5 квітня
В Україні дощі та грози: прогноз погоди на 5 квітня
У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи: 18 людей загинули
У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи: 18 людей загинули
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: загинули дев'ять дітей (оновлено)
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: загинули дев'ять дітей (оновлено)
Окупанти просунулись на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулись на Донеччині – DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
22K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
9627
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
7044
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
6825
Обман керівництва та голод. Російський командир розповів, чому здався у полон ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Вчора, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua