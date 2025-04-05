В Україні дощі та грози: прогноз погоди на 5 квітня

На Київщині та в столиці 8° тепла

У суботу, 5 квітня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Очікуються дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у західних, південних та південно-східних областях місцями невеликий дощ; вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ; у центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Зазначимо, що 5-6 квітня в Україні прогнозується відчутне зниження температури. Воно може протриматися до 9 квітня.

«Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня», – сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.